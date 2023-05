Video intimi mostrati a tutti e stalking ai danni della ex: un arresto

I carabinieri della stazione di Piazza Verga lo catturano in flagrante, mentre mostrava a tutti i video per strada

2' DI LETTURA

CATANIA. Perseguita la sua ex, si ferma per strada tagliandole la strada e poi, per denigrarla, si mette a mostrare a tutti i passanti di via D’Annunzio – sconcertati – i video dei loro rapporti sessuali. Per questo un cinquantacinquenne catanese è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Piazza Verga e portato in carcere.

I militari lo hanno arrestato in flagranza per le accuse di atti persecutori e diffusione illecita di video sessualmente espliciti. La ragazza, che ha vent’anni meno di lei, ha avuto con lui una storia durata tredici anni. Ma poi, a un certo punto, stanca di subire le sue vessazioni – lui avrebbe anche cercato di distruggerla psicologicamente – si è decisa di dire basta.

Questo però non sarebbe bastato a tenerlo a bada. A quel punto sarebbe solo mutata la prospettiva dell’incubo: lui si sarebbe trasformato in uno stalker. Prima l’avrebbe perseguitata con messaggi e mail dal contenuto denigratorio, alternati ad altri in chiedeva perdono. Poi l’avrebbe minacciata divulgare video sessualmente espliciti della loro intimità.

La denuncia e il “codice rosso”

A quel punto lei, angosciata e impaurita, ha deciso di denunciarlo. Si è rivolta ai Carabinieri e ha sporto querela, facendo scattare il cosiddetto “codice rosso”. Grazie alle dichiarazioni rese dalla vittima, confermate dai numerosi messaggi e mail ricevuti dall’ex, i Carabinieri sono potuti intervenire tempestivamente e lo hanno arrestato.

Lui, quando sul posto sono giunti i militari, l’aveva fermata in mezzo alla strada, bloccata con la moto e stava mostrando ai passanti i video contenuti sul suo cellulare, che ritraevano la vittima in atteggiamenti intimi.

La ragazza, monitorata dalle Forze dell’ordine, è stata raggiunta e trovata nascosta all’interno di un condominio, mentre lui era ancora in strada, intento a denigrarla e insultarla a gran voce, continuando con la riproduzione dei video.

La ragazza è stata soccorsa e lui portato in caserma, dove gli hanno sequestrato il telefonino. Poi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tradotto al carcere di Piazza Lanza. L’arresto è stato convalidato.