L'operazione dei carabinieri

ROMETTA – Carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito, a Rometta, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, su richiesta della Procura, nei confronti di un 44enne indagato per atti persecutori.

L’uomo, secondo l’accusa, sarebbe stato lo stalker di una collega di lavoro che aveva deciso di non avviare una relazione affettiva stabile con lui. Al rifiuto il 44enne avrebbe reagito sviluppando una morbosa gelosia e un contegno molesto e minatorio sottoponendo la vittima a un controllo ossessivo, caratterizzato da un numero spropositato di telefonate e messaggi, appostamenti davanti casa, pedinamenti e minacce di ritorsioni fisiche, estese anche ai suoi familiari.

I carabinieri, durante le indagini, hanno trovato un dispositivo di tracciamento Gps nell’auto della donna con cui l’uomo veniva a conoscenza di tutti i suoi spostamenti giornalieri. Il gip di Barcellona Pozzo di Gotto, accogliendo la richiesta della Procura diretta da Giuseppe Verzera, ha emesso nei confronti dell’indagato una misura cautelare in carcere.