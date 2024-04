Stalle abusive a Catania, due denunce e sequestri di cavalli a San Cristoforo

Ai proprietari contestate anche le irregolarità igienico-sanitarie

CATANIA – Stalle abusive a Catania: gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza San Cristoforo, all’interno di un cortile dell’omonimo quartiere, hanno individuato due ricoveri irregolari che accoglievano altrettanti cavalli. Gli animali sono stati sottoposti a fermo amministrativo.

Nel corso del servizio, i proprietari sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione di animali in luogo non idoneo e gli sono state contestate svariate irregolarità igienico-sanitarie con l’intimazione di trovare, entro un ragionevole lasso di tempo, una diversa sistemazione per i loro cavalli.

Stalle abusive a Catania, i controlli

Le attività di verifica sono inserite nel più ampio contesto dei controlli che la Polizia di Stato sta realizzando per un costante monitoraggio del fenomeno che ha consentito, nei mesi scorsi e per le stesse motivazioni, di scoprire diverse stalle e sequestrare numerosi cavalli.