Stangata in arrivo per i pendolari delle isole minori siciliane

L'annuncio di Caronte & Tourist

LIPARI (MESSINA) – Stangata in arrivo per i residenti, turisti e autotrasportati nelle isole minori siciliane, ad eccezione delle Pelagie. A partire dal 15 maggio le tariffe nel trasporto sulle navi di linea subiranno un incremento generalizzato che oscillerà tra un minimo del 30% e un massimo del 50% rispetto ai prezzi attuali. Lo ha preannunciato con un documento, inviato alle biglietterie di scalo, la società Caronte & Tourist Isole Minori Spa.

Il perché degli aumenti nei traposti su nave

La decisione dell’aumento – che interesserà residenti, pendolari, turisti, veicoli ordinari e commerciali – secondo quanto si legge nel documento è diventata inevitabile a causa del mancato completamento della procedura di riequilibrio avviata a luglio dello scorso e ad oggi non completata dagli organismi nazionali e regionali.

Pelagie escluse dagli aumenti

L’adeguamento tariffario non riguarderà il servizio regionale per le isole Pelagie (Lampedusa e Linosa), che manterrà, per il momento, il listino attualmente in vigore.