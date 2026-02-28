Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran

Venti di guerra sull’Iran. “Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti”, ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz. La diplomazia ormai è appesa a un filo e gli stranieri iniziano le evacuazioni dal Paese.
Secondo alcuni media: “L’attacco preventivo israeliano all’Iran è un’operazione congiunta con gli Usa”. A riferirlo una fonte della sicurezza israeliana.
Colonne di fumo nero su Teheran, chiuso lo spazio aereo in entrambi i Paesi. Secondo il ministro degli Esteri dell’Oman, l’Iran ha accettato di smantellare le scorte di uranio arricchito e questo costituirebbe una “svolta” nei colloqui. Spunta invece un rapporto dell’Aiea, secondo il quale gli iraniani avrebbero immagazzinato uranio arricchito al 60%, vicino al 90% necessario per produrre la bomba atomica, nel sito sotterraneo di Isfahan.