Stati Uniti, un siciliano è detenuto nel centro Alligator Alcatraz

Sono due gli italiani trattenuti nella struttura per migranti. La Farnesina segue la situazione

PALERNO – Sarebbero due, a quanto si apprende, i cittadini italiani detenuti nel centro di detenzione per migranti denominato Alligator Alcatraz , in Florida. Oltre all’italo-argentino Fernando Eduardo Artese, ci sarebbe anche un siciliano, Gaetano Cateno Mirabella Costa, di 45 anni.

La Farnesina: “Il Consolato Generale d’Italia a Miami e l’Ambasciata d’Italia a Washington stanno seguendo la vicenda con la massima attenzione, mantenendosi in costante contatto con i famigliari dei connazionali e continuando a interessare le Autorità dell’Immigration and Customs Enforcement per reperire informazioni aggiornate sullo stato di salute dei connazionali e sulle tempistiche previste per il loro rimpatrio”.