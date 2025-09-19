Stefano De Martino, gli rubano l’orologio da 40mila euro con il trucco dello specchietto

Continua il momento no del conduttore Rai

Stefano De Martino è stato derubato del suo orologio di lusso, un Patek Philippe dal valore stimato di 40mila euro, da una banda di rapinatori in scooter. È accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17, a Milano, a due passi dall’Università Bocconi.

Il conduttore Rai viaggiava a bordo della sua Mercedes Classe G quando due malviventi lo hanno affiancato, simulando un urto allo specchietto laterale. Ingannato dal raggiro, Stefano De Martino ha abbassato il finestrino allungando la mano per sistemarlo. In quell’istante uno dei due uomini ha afferrato con destrezza il prezioso orologio, strappandoglielo dal polso.

Furto orologio Stefano De Martino, l’indagine

Inutile la reazione della vittima, che non è riuscita a impedire la fuga dei rapinatori. Poche ore dopo, il conduttore ha sporto denuncia in Questura. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile, chiamata a ricostruire l’azione della banda e a individuare i responsabili.

Il video privato rubato e diffuso

Continua il momento no di Stefano De Martino. A inizio agosto 2025, il conduttore di “Affari Tuoi” ha scoperto di essere rimasto vittima di una grave violazione della privacy.

Qualcuno ha sottratto da un sistema di videosorveglianza domestico e diffuso su internet un video che lo mostrava insieme alla compagna Caroline Tronelli.

Le immagini sono circolate su piattaforme come Telegram e WhatsApp. Anche in questo caso l’ex marito di Belen Rodriguez ha sporto denuncia. Sulla vicenda sono state aperte due indagini.

