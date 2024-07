È stato eletto nel corso del consiglio generale regionale

Stefano Spitalieri è il nuovo segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia. È stato eletto nel corso del consiglio generale regionale tenutosi oggi a Palermo. Prende il posto di Giusi Sferruzza eletta in segreteria Fisascat nazionale.

Confermati la siracusana Teresa Pintacorona e l’agrigentino Alfonso Bellomo. Spitalieri fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di segretario generale della Fisascat Palermo-Trapani.

“Sono onorato dell’incarico che mi è stato conferito – spiega Spitalieri – in una federazione importante che ha sempre dimostrato costante impegno nelle vertenze sindacali affrontate quotidianamente.

Porterò al servizio dei lavoratori di tutta la Sicilia il bagaglio di esperienze maturato negli oltre 15 anni di attività sindacale”.

“Il mondo del lavoro è in evoluzione – prosegue -, ciò non significa che il cambiamento debba causare una involuzione in tema di garanzie e diritti e sicurezza dei lavoratori. Dobbiamo portare avanti una forte sensibilizzazione sul tema, partendo dai giovani che sono il nostro futuro, il futuro del tessuto sociale e lavorativo. Mi batterò, ci batteremo come sempre tutti insieme, affinché i diritti non siano scambiati per favori, affinché siano garantiti equità, solidarietà e inclusione. La Fisascat è stata, è e sarà sempre al fianco dei lavoratori con la serietà che ci ha sempre contraddistinto e che i nostri iscritti ci riconoscono”.