Stephen King provoca Musk: “Un visionario, ma fa male a Twitter”

"Ogni tuo consiglio è benvenuto" replica il miliardario.

Washinghton. Continuano le schermaglie su Twitter tra Stephen King ed Elon Musk. “Penso che sia un visionario, un uomo che da solo ha cambiato il modo in cui gli americani concepiscono le auto. Io ho una Tesla e la amo”, ha scritto il grande scrittore a proposito del miliardario. “Detto ciò, a Twitter ha fatto malissimo. E sembra non avere idea di quello che sta facendo”, ha attaccato King.

Non è la prima volta che l’autore di ‘Shining’ provoca l’uomo più ricco del mondo sulla sua gestione del social media. A metà a novembre, sempre in un post sulla piattaforma, aveva detto di “preferire il Twitter pre-Musk: meno controversie più divertimento”. In un altro post a inizio novembre aveva paragonato l’ad a Tom Sawyer, il celebre personaggio creato da Mark Twain.

“A Sawyer viene affidato il compito di imbiancare una recinzione per punizione. Lui convince i suoi amici a fare il lavoro al posto suo e persino pagarlo per il privilegio. Questo è quello che Musk vuole fare con Twitter. No, no, no”, aveva scritto. Il miliardario non è mai sembrato turbato dagli attacchi dello scrittore. Ai primi post ha risposto con un “io sono ancora un tuo fan”, mentre di fronte a quest’ultima critica ha detto: “Ogni consiglio è benvenuto, mister King”.