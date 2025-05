Un vicino se n'è accorto e ha avvisato il figlio della signora

SANT’ALFIO (CATANIA) – A un’anziana, aveva detto di essere un carabiniere e prospettato una “cauzione” per salvare il figlio dalla prigione. Aveva tentato, insomma, la più diffusa delle truffe agli anziani. Che sarebbe anche riuscita, se non fosse stato per l’attenzione di un vicino, che si è accorto di ciò che stava accadendo e ha avvertito il figlio della vittima.

Avvertiti, i carabinieri hanno fatto scattare una trappola, denunciando a piede libero due ragazzi catanesi incensurati di 18 e 20 anni. Per i due l’accusa è tentata truffa aggravata. La vittima è una donna di 87 anni, contattata telefonicamente dal truffatore. Il resto è un ritornello ormai noto. “Stiamo arrestando suo figlio, che ha provocato un incidente”.

La dinamica del raggiro

Facendo leva sull’istinto materno, il malvivente le avrebbe poi prospettato la possibilità di pagare una cauzione per evitare l’arresto. A quel punto l’anziana, spaventata e preoccupata, ha cominciato a racimolare ciò che aveva a disposizione, in attesa che un finto avvocato passasse per il ritiro.

Fortunatamente, un vicino di casa, avendo intuito il tenore della conversazione, ha subito avvertito il figlio della signora, mettendolo in guardia. L’uomo non si trovava in paese in quel momento e ha avvisato immediatamente i carabinieri. Gli investigatori, così, hanno potuto organizzarsi per cogliere sul fatto i due truffatori.

Il blitz e l’individuazione dei due

Una pattuglia ha raggiunto l’abitazione della vittima da una strada secondaria, in modo da non essere vista, sorprendendo i due malviventi proprio davanti al portone della signora, e non lasciando loro alcuna via di fuga.

Uno dei due, peraltro, ignorando che i carabinieri fossero già in allerta, era ancora al telefono con la vittima quando è stato bloccato e messo in sicurezza, come ha confermato la successiva analisi del suo telefono cellulare.