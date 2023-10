Sting farà tappa in Sicilia, fissati due concerti per l’estate del 2024

Si terranno a Taormina

TAORMINA (MESSINA) – “Approvate due date per il concerto di Sting nel Teatro Antico a giugno del prossimo anno”. Ad annunciarlo è il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Si è tenuta – ha detto De Luca – una riunione molto produttiva con la commissione Anfiteatro Sicilia. Siamo riusciti a trovare una soluzione che eviterà ai comuni di dover pagare il canone per le cinque serate mensili previste dalla legge”.

Previsto un meccanismo di ristori per il Comune

De Luca poi prosegue: “Questa soluzione, da me suggerita e pienamente in linea con la normativa, rappresenta un passo avanti significativo. Ci siamo dati appuntamento per la prossima settimana per esaminare ulteriori soluzioni al fine di alleggerire i costi per i servizi necessari durante i grandi eventi organizzati da soggetti privati”. E infine: “L’intenzione è quella di prevedere un ristoro che consenta ai comuni di far fronte ai costi sostenuti per i servizi come pulizia, ordine, sicurezza, decoro. Abbiamo, appunto, analizzato le richieste giá pervenute per i prossimi mesi estivi”.