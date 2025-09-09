Stm Catania, il sito è stato premiato da Ieee per il progetto sui circuiti integrati

Il riconoscimento

CATANIA – STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori, celebra oggi la targa concessa al sito di Catania da Ieee, la più grande associazione professionale tecnica al mondo, per il contributo alla progettazione del sistema di circuiti integrati per la radio digitale satellitare che la ST ha realizzato, prima al mondo, negli anni Novanta.

Istituito nel 1983, il programma delle pietre miliari dell’Ieee riconosce i risultati tecnologici con almeno 25 anni alle spalle che hanno offerto al mondo delle soluzioni innovative. Ad oggi sono state assegnate circa 240 pietre miliari, tra cui appunto quelle per la prima pila di Volta (1799), gli esperimenti sulle onde di Marconi (1895) e l’invenzione del transistor ai Bell Labs (1947).

Le targhe dell’Ieee riconoscono le invenzioni passate, ma sono anche destinate a ispirare quelle del futuro. Questa Ieee Milestone, la prima per Catania, rende onore al lavoro pionieristico svolto tra il 1996 e il 1997 in alcuni siti di ricerca e sviluppo di ST in Italia (Agrate, Castelletto e Catania) e in Francia (Grenoble).

In riconoscimento del loro ruolo nell’ideazione, progettazione e produzione di questi circuiti integrati pionieristici, una targa di IEEE è stata installata in ciascuna sede ST.