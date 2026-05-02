Stm, Uilm proclama lo sciopero: protesta dall’8 maggio all’8 giugno

CATANIA – Sciopero alla Stm dal prossimo 8 maggio fino all’8 giugno. A proclamarlo è la Uilm etnea, che annuncia l’astensione dal lavoro nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, per tutti i turni.
Scipero Uilm alla Stm di Catania
Alla base della protesta, spiega il segretario generale Giuseppe Caramanna, “la chiusura aziendale a ogni richiesta di confronto su un’interpretazione arbitraria e unilaterale degli accordi sul turno compensativo”.
Il sindacato contesta quella che definisce una lettura peggiorativa dell’intesa in vigore dal 20 luglio 1983, ritenuta un precedente “pericoloso” con possibili ricadute negative sui lavoratori.
La mobilitazione prevede la possibilità di adesione per l’intera durata del turno – pari a 8 ore e 15 minuti – oppure per frazioni di 30 minuti.
Il nodo del turno compensativo
Nel mirino della Uilm anche la recente decisione aziendale di includere nel turno compensativo alcuni gruppi di lavoratori, tra cui dipendenti del servizio lavanderia. “Non si capisce cosa c’entri con un accordo che riguarda gli impianti produttivi”, afferma Caramanna.
Il sindacato sottolinea inoltre che molti dei lavoratori coinvolti sarebbero stati già ricollocati per motivi di salute, evidenziando il rischio di demansionamento e possibili conseguenze anche sul piano legale. La protesta potrebbe essere prorogata in assenza di segnali di apertura da parte dell’azienda.