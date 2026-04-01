StMicroelectronics, la Regione punta su Catania: “Investimento strategico”

Tamajo: “La Regione ha approvato un finanziamento di 300milioni"

CATANIA – Un investimento definito “strategico” per il futuro del Mezzogiorno e, in particolare, per il polo industriale etneo. L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, commenta così la presentazione dell’accordo di programma da parte di StMicroelectronics, avvenuta a Palermo nella sede istituzionale di via degli Emiri.

“La giornata di oggi segna un passaggio fondamentale perché con la presentazione dell’accordo di programma da parte di StMicroelectronics si entra nel vivo di un progetto industriale che il governo guidato dal presidente Renato Schifani ha scelto di sostenere con forza, individuandolo come investimento strategico per tutto il Mezzogiorno”, ha dichiarato Tamajo.

Il piano riguarda lo sviluppo del polo industriale di Catania e punta a rafforzare uno dei comparti più rilevanti in Europa nel settore dei semiconduttori. “È una scelta chiara e coraggiosa che concentra su Catania una delle più importanti operazioni industriali in Europa nel settore dei semiconduttori. Il governo regionale crede concretamente in questo percorso, accompagnandolo con strumenti, risorse e una visione di sviluppo di lungo periodo”, ha aggiunto.

Durante l’incontro sono stati illustrati i dettagli dell’accordo, che prevede investimenti per miliardi di euro, l’aumento della capacità produttiva e un impatto occupazionale significativo, con migliaia di nuovi posti di lavoro altamente qualificati.

“La Regione Siciliana ha approvato un finanziamento di 300 milioni di euro utilizzando risorse europee. Non si tratta solo di un investimento industriale ma della costruzione di un vero ecosistema dell’innovazione nel Mezzogiorno. L’amministrazione continuerà a lavorare in piena sinergia con l’azienda, le istituzioni locali e le parti sociali per garantire che questa opportunità si traduca in sviluppo reale, occupazione e competitività internazionale”, ha concluso l’assessore.