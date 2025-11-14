Le prime ipotesi parlano di un possibile malore dell'autista

STOCCOLMA – Un autobus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina nel quartiere di Ostermalm, nel centro di Stoccolma. L’impatto è stato violentissimo e ha provocato un numero elevato di vittime. Le autorità hanno avviato un’operazione di emergenza su vasta scala. Sul posto sono arrivati mezzi sanitari, vigili del fuoco e pattuglie della polizia.

Numerose ambulanze e un elicottero di soccorso hanno raggiunto immediatamente l’area dell’incidente. “Ci sono diversi feriti gravi, al momento non sappiamo quanti. Stiamo aiutando il personale dell’ambulanza sul posto”, ha dichiarato Oscar Davila dei servizi di soccorso. Secondo la polizia ci sono anche “diversi morti”. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 15.

Le prime ipotesi

Gli agenti hanno fermato il conducente del bus per interrogarlo. Le prime ipotesi parlano di un possibile malore alla guida. I media svedesi riportano tre morti e numerosi feriti.

L’operazione di soccorso si è conclusa alle 17. “L’autobus non era in servizio e a bordo c’era solo l’autista”, ha dichiarato Mathias Häglund, comandante dei vigili del fuoco, alla Tv pubblica svedese.

