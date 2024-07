Stop Animal Crimes: denunciato “canile lager” tra i rifiuti a Milo

Esposto il caso in Procura

MILO (CATANIA) – Stop Animal Crimes Italia, il Movimento Animalista e Ambientalista Nazionale ha reso noto di aver presentato alla Procura della Repubblica di Catania una denuncia dopo aver ricevuto “più segnalazioni di numerosi cani, alcuni dei quali debilitati, detenuti all’interno di una proprietà a Milo e immagini di un incendio dello scorso anno in cui molti cani morirono”.

Il Movimento aggiunge di aver “recentemente documentato in loco la presenza di numerosi cani detenuti in box, tra cui alcuni con masse voluminose sul corpo di cui ignoriamo la natura, ma anche di una montagna di rifiuti accatastati e i resti dei cani bruciati vivi lo scorso anno dall’incendio”.

“La morte dei numerosi cani provocati dall’incendio – afferma il Movimento – non è mai emersa e nessuno è stato denunciato e indagato. Non capiamo a che titolo molti cani siano da anni e oggi detenuti in questa proprietà, chi li nutre e se vengono curati”.

“Seguiremo questa vicenda – conclude il Movimento – per avere una risposta a ogni domanda nell’interesse del benessere degli animali e dello Stato di Diritto in cui ancora oggi molte violenze sugli animali restano impunite o addirittura occultate”.