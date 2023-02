Il governo decide: Pnrr e stop a cessione crediti

Ecco cosa sta accadendo

La relazione del ministro Raffaele Fitto sul monitoraggio dell’utilizzo delle risorse della politica di coesione europea e nazionale in Italia e il decreto legge che modifica la governance del Pnrr sono fra i punti all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri, convocato alle 16.30 a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, assente per motivi di salute, presiede da remoto, in videocollegamento.

L’ordine del giorno è stato poi integrato con il decreto legge sulla cessione dei crediti per il Superbonus.

Con il decreto si punta a bloccare sul nascere le operazioni di acquisto di crediti da parte di Regioni e altri enti pubblici.

La novità più clamorosa, prevede lo stop di tutte le cessioni di bonus fiscali. In sostanza, il Governo starebbe valutando di disattivare la norma quadro che regola le cessioni (l’articolo 121 del decreto Rilancio).

Il terzo intervento, infine, riprende la circolare n. 33/E di ottobre dell’agenzia delle Entrate, limitando la responsabilità del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti.

“Faccio un appello a Cdm in corso ai ministri di Forza Italia: fermate il vostro Governo. Così condannate a morte migliaia di imprese, volutamente, andando contro anche alle associazioni di categoria e ai lavoratori”. Così sui social l’ex ministro e senatore M5s Stefano Patuanelli.

Sul superbonus “il governo intende aprire un’interlocuzione con le associazioni di categoria, che saranno invitate nel tardo pomeriggio di lunedì a Palazzo Chigi per ricevere i loro contributi propositivi rispetto a un intervento di necessità ed estrema urgenza”. L’ha annunciato il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Il decreto sulla cessione dei crediti relativi agli incentivi fiscali “ha un duplice obiettivo: cercare di risolvere il problema che riguarda la categoria delle imprese edili per l’enorme massa di crediti fiscali incagliati e mettere in sicurezza i conti pubblici”. Lo ha detto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il cdm.