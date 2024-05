Strage di Casteldaccia, le opposizioni attaccano la gestione di Amap

Gli interventi di Di Gangi e Forello

PALERMO – Le opposizioni in Consiglio comunale chiedono al sindaco Roberto Lagalla di intervenire sull’amministratore dell’Amap all’indomani dell’incidente che ha provocato a Casteldaccia la morte di cinque persone impegnate in lavori per conto dell’Amap, società controllata dal Comune di Palermo.

Interviene l’opposizione

“L’amministrazione si deve fare carico della relazione tra l’Amap e le committenze – afferma Mariangela Di Gangi di Progetto Palermo – vorremmo capire quali sono gli obblighi che assumono le aziende che lavorano per Amap. Ieri l’amministratore della società acquedotti Alessandro Di Martino, in una pubblica dichiarazione, aveva detto che c’era un affidamento di Amap a Quadrifoglio Group“.

“Oggi apprendiamo – aggiunge la Di Gangi – che l’affidamento era stato fatto ad un’altra azienda che aveva subappaltato alla Quadrifoglio. Se l’amministratore non sa se un lavoro è stato appaltato o subappaltato è molto grave”. Sempre dalle opposizioni, interviene Ugo Forello del gruppo Oso che si è rivolto a Brigida Alaimo, assessore che ha l’incarico del controllo delle Partecipate, oggi presente a sala Martorana .

Amap, le richieste

“Se quello che ha detto la Gangi è vero, la invito a rimuovere l’amministratore di Amap Alessandro Di Martino – ha detto Forello – perché le sue dichiarazioni appaiono non veritiere, non sappiamo se per ignoranza o incapacità. Ricordo che, in questi appalti, l’Amap ha la responsabilità sia della direzione dei lavori che della sicurezza”.

Al termine dell’intervento di Forello, il presidente del Consiglio Giulio Tantillo ha convocato i capigruppo alla presidenza e poi ha sciolto la seduta che era iniziata con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di Casteldaccia.