L’ombra della morte: la strage di Monreale e la fuga allo Zen

I tre arrestati si erano incontrati nel pub dove è stato ucciso Paolo Taormina

PALERMO – Un’ombra, che basta a descrivere la drammaticità dell’evento. Matias Conti, uno dei tre arrestati per la strage di Monreale, impugna la pistola. Ha solo 19 anni, spara ad altezza d’uomo. Esplode il decimo dei venti colpi sparati nella notte del 26 aprile. Il proiettile si conficca nella gamba di uno dei due ragazzi scampati alla morte. Le vittime sono state tre – Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli – ma il bilancio poteva essere ancora più tragico.

Dopo avere fatto fuoco scapperanno in quattro – è una novità che emerge dell’avviso di conclusione delle indagini – in sella alla Bmw Gs guidata da Samuel Acquisto. C’erano pure Matias Conti e Salvatore Calvaruso (gli altri due indagati per strage) e un quarto ragazzo che non è indagato.

Durante il tragitto che li riportava a Palermo hanno lasciato l’amico, M.D.F, e hanno cambiato mezzo. Non più la moto, ma una bicicletta elettrica che viene filmata da una telecamera all’1:52 in via Tonino Benelli allo Zen.

In sella vi sono Acquisto e Conti. Nell’inquadratura poco dopo entra pure Calvaruso che zoppica e tiene una bottiglietta d’acqua in testa. Pure lui sale sulla bicicletta elettrica e si allontanano in tre. Passeranno alcune ore e saranno arrestati, partendo da una foto postata sui social e accompagnata da una frase inequivocabile: “Ecco a voi la facce di sti cati di munnizza, siete l’aborto”.

La foto ritrae i tre arrestati in compagnia di altri amici al locale “O scruscio”. È il pub della famiglia di Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni assassinato da un altro giovane dello Zen, Gaetano Maranzano. Prima di andare a Monreale è nel pub di fronte il teatro Massimo che i tre autori della strage si sono dati appuntamento.