 Strage di Monreale, Schifani incontra i familiari delle vittime
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Strage di Monreale, Schifani riceve i familiari delle vittime

strage di monreale
"Ci tengo a rinnovare la mia sentita partecipazione e quella dell'intera Regione"
PALAZZO D'ORLEANS
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1 min di lettura

PALERMO – “Ci tengo oggi, a distanza di quasi un anno dalla strage di Monreale, a rinnovare la mia sentita partecipazione e quella dell’intera Regione, al grave lutto che ha colpito le vostra comunità, ricordando con commozione i tre giovani siciliani caduti in un barbaro quanto assurdo omicidio e assicurando alle famiglie costante e affettuosa vicinanza”. Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani, incontrando oggi a Palermo, nella sala Mattarella di Palazzo d’Orleans i familiari dei tre ragazzi, Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, vittime della strage di Monreale, consumata il 27 aprile 2025. 

“La costituzione di parte civile della Regione nel processo contro gli autori del delitto è stato ed è un atto doveroso, ma anche sentito”, ha aggiunto il presidente.

All’incontro erano presenti i genitori e uno dei fratelli di Andrea Miceli, Giacomo Miceli, Giusi Venturella, Ignazio Miceli; i genitori di Massimo Pirozzo, Mario Pirozzo e Antonella Ciolino; i genitori e la sorella di Salvo Turdo, Castrenze Turdo, Debora Venturella e Marika Turdo.

Ad accompagnare la delegazione il deputato regionale e presidente del Consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e Marco Messina, presidente dell’associazione Mas, fondata in ricordo delle tre vittime. 

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