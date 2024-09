Strano via vai dall’abitazione, 26enne arrestato per spaccio nel Siracusano

Sono stati trovati 12 involucri di carta alluminio con circa 5 grammi di hashish

SORTINO (SIRACUSA) – I carabinieri della stazione di Sortino, in provincia di Siracusa, hanno arrestato un 26enne per spaccio di droga. Durante un controlli i militari avevano notato uno strano via vai nell’abitazione dell’uomo e nella grondaia del terrazzino della sua casa sono stati trovati 12 involucri di carta alluminio con circa 5 grammi di hashish.