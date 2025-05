Catania, Street control esteso anche in altre aree della città

Tra le strade interessate anche via Plebiscito e viale Bummacaro

CATANIA – È attivo a Catania un nuovo piano settimanale di Street control che amplia il raggio d’azione della polizia municipale estendendo i controlli a nuove arterie cittadine rispetto a quelle già monitorate per contrastare la sosta irregolare e le violazioni del Codice della strada.

I controlli con lo Street control

I nuovi controlli saranno eseguiti in via Plebiscito, via Acquicella Porto, via Domenico Tempio, via Cristoforo Colombo, via Plaia, viale Kennedy, viale Librino, viale Bummacaro, viale Moncada, viale Castagnola, via zia Lisa, via San Jacopo, via Officina Meccanica, via Gelso Bianco e l’asse attrezzato, inclusi gli svincoli.

Le infrazioni che vengono più frequentemente rilevate attraverso il sistema Street control riguardano la sosta in doppia fila, la sosta in corrispondenza di incroci, passi carrabili o fermate dell’Amts, l’occupazione indebita di corsie preferenziali, l’intralcio alla circolazione pedonale o ciclabile e il parcheggio di veicoli in zone vietate o in prossimità di curve.

L’invito dell’Amministrazione

L’amministrazione comunale invita i cittadini a “osservare scrupolosamente le norme relative alla sosta e alla circolazione, contribuendo così a migliorare la vivibilità della città e la sicurezza per tutti gli utenti della strada, in particolare per pedoni e ciclisti”.