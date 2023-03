Strutture sanitarie private, sospesa la protesta del 31 marzo

I sindacati incontreranno il 28 marzo l'assessore regionale alla Salute Giovanna Volo

PALERMO – “Abbiamo deciso di sospendere la nostra nuova manifestazione, prevista per il 31 marzo, vista la convocazione del 28 marzo con l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo”. A dirlo è il presidente siciliano di Acap Salute Salvatore Pizzuto, che – con i responsabili di Amsa Lillo Montaperto e Diego Genua di Confcommercio sanità, e con l’Intersindacale formata da 18 sigle che coprono il 90 per cento delle strutture sanitarie private in Sicilia – ha deciso di congelare lo sciopero.

“Dopo i tagli operati dal precedente governo regionale e dopo la manifestazione di protesta dello scorso 24 febbraio – continua Pizzuto – l’assessore Volo ha chiesto alle Aziende sanitarie provinciali quali sono i fondi a disposizione e ha mantenuto l’impegno a convocarci. Un segnale, quindi, di apertura. Auspichiamo che da questo appuntamento possa crearsi un rapporto di confronto e di programmazione della sanità siciliana nel territorio. Come ho ribadito da sempre in tutti i tavoli di confronto, noi delle strutture sanitarie convenzionate, siamo presenti in 400 comuni siciliani in modo capillare e in zone disagiate, sempre al servizio dei siciliani”.

“Noi siamo disponibili ad assumere il ruolo di strutture al servizio dei siciliani – conclude Pizzuto – e di collaborare con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che durante la scorsa campagna elettorale ha detto in più occasioni che gli accreditati esterni possono assumere un ruolo importante per aiutare a eliminare le liste di attesa e fare più prevenzione. Vogliamo essere utili in un confronto sereno”. L’incontro tra i rappresentanti sindacali delle strutture sanitarie convenzionate e l’assessore alla Sanità Giovanna Volo, si svolgerà martedì 28 marzo alle 10 negli uffici di piazza Ottavio Ziino, sede dell’assessorato della Salute della Regione siciliana.