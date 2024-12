Studentessa italiana ferita con 30 coltellate dall’ex: “Rischia la vita”

I fendenti l'hanno colpita anche alla carotide

Una studentessa fiorentina di 21 anni è stata accoltellata in un fast food a Oslo. A colpirla sarebbe stato l’ex fidanzato norvegese di origini indiane, che, in base alle prime ricostruzioni, è rimasto ferito ed è trattenuto in stato di fermo in ospedale.

Studentessa italiana ferita

Un primo fendente al volto, teso a uccidere, che l’ha colpita da un orecchio alla carotide. Poi tante altre coltellate, decine, da cui la ragazza ha cercato di difendersi. Così, secondo una prima ricostruzione, Martina Voce, 21enne fiorentina che vive a Oslo, è stata aggredita venerdì dall’ex fidanzato, un informatico 20enne di origini indiane che lavora in uno studio legale. Che, a quanto pare, non si rassegnava alla fine della loro relazione.

La studentessa italiana ferita, è store manager di Smak aV Italia, negozio di eccellenze italiane nella capitale norvegese. Venerdì era al lavoro quando, era circa mezzogiorno. Il suo ex è entrato nel locale e, senza dire una parola, è andato verso di lei e l’ha accoltellata, forse usando un coltello da cucina. Alcuni colleghi hanno cercato di fermarlo. Nella colluttazione anche l’aggressore sarebbe rimasto ferito e poi ricoverato. E’ stato arrestato per tentato omicidio. I due sarebbero stati insieme per circa due anni, poi a settembre Martina ha deciso di interrompere la loro relazione. Lui ha così iniziato a tempestarla di chiamate e messaggi, fino all’accoltellamento di venerdì.

“Rischia la vita”

“È ancora a rischio vita ma sono molto fiduciosi”, ha dichiarato il padre della ragazza, in un messaggio all’ANSA.