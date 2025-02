Rapinati da un gruppo di nordafricani

PALERMO – Rapina nella serata di ieri, domenica 16 febbraio. Due studenti sono stati accerchiati da un gruppo di quattro, cinque nordafricani in via Maqueda.

Li hanno spintonati e gli hanno strappato i telefoni cellulari. L’episodio è avvenuto all’altezza della facoltà di Giurisprudenza, a pochi passi dai Quattro canti.

Da lì in poi inizia il tratto di via Maqueda in direzione della stazione centrale già teatro di diversi episodi di violenza. Sull’episodio indagano i carabinieri.