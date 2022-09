Stulac: “C’è mancato il lavoro insieme, Reggina squadra tosta”

"Ringrazio i tifosi, speriamo siano in tanti allo stadio"

Il centrocampista del Palermo Leo Stulac, dopo la gara contro la Reggina terminata 3-0 in favore dei calabresi, ha commentato così la gara in mixed zone: “Sicuramente la Reggina è una squadra tosta, era difficile giocare in questo campo. Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo, abbiamo preso tre gol che fanno male. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare alla prossima partita. Ci sono tanti giocatori nuovi e ci serve ancora un po’ di tempo, solo con il lavoro possiamo risolvere questa cosa. C’è mancato proprio il lavoro insieme. Ai tifosi dico grazie perché sono stati grandi. Per la prossima spero vengano in tanti allo stadio, cercheremo di fare una bella partita anche per loro”.