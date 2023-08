Lo stupro di Palermo, gli accusati e il giallo dei messaggi social

I profili degli arrestati sono attivi. Chi pubblica messaggi e video?

PALERMO – I social sono in subbuglio. C’è una sfida a colpi di slogan sullo stupro di Palermo. Si soffia sull’indignazione social che diventa rabbia. O si fa dell’ironia. Qualcuno ha attivato nuove pagine social oppure utilizza quelle già aperte dagli arrestati mentre nelle aule di giustizia si svolgono gli interrogatori di garanzia.

Cristian Maronia è uno dei sei indagati ancora in carcere. Il più piccolo è stato trasferito in una comunità. Si trova al Pagliarelli. Eppure il suo profilo TikTok è attivo. Ci sono uno, due… sei video pubblicati. Le frasi hanno espliciti riferimenti alla vicenda di cronaca: “Quando tutta Italia ti incolpa per una cosa privata, ma nessuno sa che sei stato trascinato dai tuoi amici”; “Non ero in me quando è successo”. Seguono emoticon vari e faccine sorridenti. Altri usano la sua immagine e l’hashtag #nonhofattonulladimale: “Con che coraggio la gente insulta gli innocenti”.

A volte sono i parenti ad aprire nuovi profili, utilizzando video confezionati in precedenza dal ragazzo. Altri ancora usano l’immagine del più piccolo degli arrestati. “La galera è di passaggio, si ritorna più forti di prima”, “C’è qualche ragazza che stasera vuole uscire con noi?”. In questo caso però dovrebbe trattarsi di profili fake. Di chi ha scambiato una vicenda drammatica in un evento su cui fare ironia o per scatenare reazioni social di segno opposto: odio social e solidarietà.

La vergogna non conosce limiti. C’è chi si è messo a caccia del video della violenza sessuale, filmata con il cellulare da uno degli arrestati. Dentro alcune chat di Telegram con migliaia di iscritti c’è chi è disposto a pagare pur di averlo.