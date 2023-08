Lo stupro di Palermo: “Caro direttore, perché pubblicare i nomi?”

Dario Greco, presidente dell'Ordine degli avvocati di Palermo

Il punto di vista del presidente dell'Ordine degli avvocati di Palermo

2' DI LETTURA

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Dario Greco, presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo.

“Caro Direttore, ho letto con sgomento la notizia della violenza di genere apparsa sul suo giornale on-line. La storia, nella sua drammaticità, fa accapponare la pelle e provoca un indubbio senso di disgusto per la viltà e la brutalità del crimine. Devo però confessare che grande sgomento ha provocato in me anche la lettura dei nomi degli indagati.

Sia chiaro, nessuna critica o sindacato da parte mia sulla scelta libera della stampa libera di pubblicare ogni aspetto, anche il più cruento, della notizia di cui è venuta in possesso. Ciò che mi turba sono le modalità con cui la stampa è venuta in possesso dei nomi degli indagati. Anzi, mi permetta, dei nomi degli innocenti sottoposti ad indagini penali.

Sì, perché sia chiaro: quelle persone, i cui nomi con l’età anagrafica hanno avuto grande diffusione in tutti i giornali palermitani, sono innocenti e lo saranno finché non vi sarà una sentenza di condanna definitiva.

So bene che la maggioranza dei suoi lettori, caro Direttore, aggrotterà la fronte dinanzi alla mia affermazione per cui quelle 6 persone sono innocenti, finché non condannati definitivamente; ma la condividerà quando qualcuno di loro sarà, suo malgrado, sottoposto ad un procedimento penale. Di questo ne sono più che sicuro, mi creda.

Allora, tornando al nocciolo del problema, perché diffondere i nomi? Quale necessità, se non quella di una gogna mediatica, di una condanna pubblica anticipata rispetto al processo.

Per non dire che quei 6 nomi ne lasciano sottintesi due: quello del minorenne coinvolto nelle indagini e quello della vittima del reato, che, secondo le cronache, conosceva gli autori.

Perdonerà queste mie righe controcorrente, ma mi creda, per chi fa il mio mestiere, il tarlo della difesa di tutti, degli emarginati, dei negletti, degli ultimi, degli indifesi e, finanche, degli indifendibili, si insinua nella coscienza più profonda ed è impossibile ingoraralo.

Con i migliori saluti”.

Dario Greco

Presidente Avvocati Palermo

La risposta del direttore

“Caro presidente, comprendo il senso della sua lettera, peraltro molto garbata, ma credo che nel raccontare questa delicata vicenda non siamo andati oltre il diritto/dovere di cronaca. La pubblicazione dei nomi degli arrestati, a nostro avviso, non poteva essere omessa come non lo abbiamo fatto in tante altre circostanze in cui gli arrestati erano mafiosi, politici, professionisti o pregiudicati. Mi permetta anzi di sottolineare che il nostro giornale, con la professionalità e il buon senso di sempre, ha saputo raccontare questa squallida storia omettendo i tanti particolari morbosi e pruriginosi – quelli sì inutili ai fini della cronaca – che sono emersi dall’inchiesta. In quanto alla ‘presunta innocenza’ siamo pienamente d’accordo con lei, in linea con i dettati costituzionali”. (gm)