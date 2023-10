Su Sestarete Tv tutte le partite del Catania FC in differita

Quattro trasferte verranno trasmesse in diretta

1' DI LETTURA

CATANIA – Tutte le partite del Catania Football Club nel campionato di calcio di Serie C 2023/24 saranno visibili in differita e in chiaro, dunque in modo assolutamente gratuito, su Sestarete Tv.

Grazie alla collaborazione con DomusBet.TV e con la redazione di Catanista, i sostenitori etnei potranno rivivere tutte le emozioni della squadra rossazzurra sintonizzandosi sul canale 81 del digitale terrestre in tutta la Sicilia.

Un’esclusiva assoluta per l’emittente del Gruppo Rmb, che ha contestualmente acquisito dalla Lega Pro i diritti per la trasmissione di quattro partite in diretta, disputate in trasferta dalla formazione etnea.

Ieri il primo appuntamento con la differita del big-match del girone C tra Juve Stabia e Catania FC, che sarà trasmesso anche questa sera a partire dalle 22.

Le telecronache delle gare saranno affidate ad Attilio Scuderi e Stefano Auteri.