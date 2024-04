Successo al Teatro Jolly di Palermo per ‘Tosca’, il musical di Lucio Dalla

Sala gremita

PALERMO – Sold-out per ‘Tosca. Amore disperato’, il Musical di Lucio Dalla, andato in scena al Teatro “Jolly” di Palermo. A portarlo in scena l’associazione ‘Teatro e Vita’ di Giuseppe Celesia e Alberto Puglisi.

Teatro gremito per la Prima in Sicilia del musical capolavoro di Dalla: la Compagnia di Celesia e Puglisi ancora una volta dà dimostrazione di valicare il teatro amatoriale con un’ottima performance canora, interpretativa e coreografica per rappresentare l’opera moderna del cantautore bolognese.

Apprezzate le performance di tutti gli artisti che si sono alternati sul palco, così come la scelta dei costumi, le videoproiezioni che accompagnano la rappresentazione, ma soprattutto il corpo di ballo trascinante, emozionante ed impeccabile coreografato da Alessandra Mazzara.

“La nostra associazione ormai da 24 anni opera sul territorio regionale rappresentando prosa, cortometraggi, ma soprattutto negli ultimi anni Musical – dicono Celesia e Puglisi -. Un paio li abbiamo anche scritti e musicati. Si tratta di ‘Esmeralda. La vera storia’ tratto dal romanzo ‘Notre-Dame de Paris’ di Victor Hugo e ‘FalconeBorsellino’. Negli anni abbiamo portato sul palco altri musical importanti, ma quest’anno abbiamo voluto osare misurandoci con la Tosca di Dalla. Grazie alle professionalità presenti nella nostra associazione, pensiamo di aver superato l’esame e di essere pronti a portare anche al di là dello Stretto questa meravigliosa opera moderna”.