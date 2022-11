Successo per ‘Ottobrando Floresta 2022’

Mix di sapori e cultura

FLROESTA (MESSINA) – Un applauso per la conclusione della XVI Edizione di “Ottobrando Floresta 2022” che ha vivacizzato, dal 2 ottobre questa zona montana dei Nebrodi accendendo i riflettori sullo sterminato valore della cultura enogastronomica, con ben settanta attori delle specialità regionali.

Il Comune di Floresta, con il suo staff e il sindaco Antonio Stroscio, si è comportato al meglio perfezionando il supporto a produttori, coltivatori, allevatori e addetti turistici per le escursioni del borgo. La kermesse, fatta di cinque weekend di vasta entità, è stata una vetrina espositiva per le imprese artigiane, turistiche e agroalimentari. Al suo interno gli operatori si sono interfacciati con i visitatori italiani e internazionali attirati da diversi prodotti.

Nell’iniziativa anche numerosi show cooking: i cuochi hanno mostrato come si articolano e realizzano i piatti, spiegandone il contesto e le origini. Nei loro menù, hanno sfoggiato alimenti nostrani: presidi Slow Food e Mercati della Terra; dal maialino nero dei Nebrodi al caciocavallo siciliano concepito artigianalmente dai casari dei Monti Nebrodi e alla provola dei Nebrodi. Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di creare ed imprimere una marcia in più ad un prodotto con azioni di tipo sensazionale ed esperienziale, non soltanto per i tanti specialisti e conoscitori del ramo ma anche per le migliaia di “food travellers” (letteralmente “viaggiatori del cibo”) che hanno percorso molti chilometri da tutta Europa e non solo per partecipare ad “Ottobrando”.

Floresta è stata scelta da un pubblico attento che aveva voglia di cambiamento. In cinque domeniche oltre 100mila presenze. Gli appuntamenti più gremiti dal pubblico sono risultati la ’19esima Sagra dei Funghi’ del 16 ottobre e la ’18esima Sagra dei Suino Nero dei Nebrodi’ del 9 ottobre.