Sud chiama Nord, la nuova presidente: è l’ex viceministra Laura Castelli

Il commento di Cateno De Luca

PALERMO – La parlamentare Laura Castelli è stata nominata presidente del movimento Sud chiama Nord. La decisione è stata presa stamattina durante la riunione della giunta esecutiva.

Il percorso politico

Già viceministra dell’Economia, Castelli era stata nominata portavoce di Sud chiama Nord lo scorso 16 marzo. “Voglio ringraziare fortemente Ismaele La Vardera per il lavoro svolto da presidente di Sud chiama Nord in questi mesi, il suo avvicendamento con Laura Castelli dimostra lo spirito di squadra che ci contraddistingue e la voglia di crescere per raggiungere nuovi obiettivi. Ismaele continuerà a svolgere un ruolo di primo piano dentro il partito”, afferma Cateno De Luca, leader di ScN.

I commenti

“Ho avuto il piacere di essere stato coinvolto da De Luca sin dal momento in cui ha pensato al progetto Sud chiama Nord. Continuo a contribuire al partito in qualsiasi ruolo. Nella fase congressuale, da presidente sarei partito avvantaggiato e, come mi ha insegnato De Luca, le cose si conquistano sul campo. Buon lavoro alla neo presidente Castelli. Sono certo che farà un grande lavoro”, afferma La Vardera, vicepresidente della commissione Antimafia all’Ars. “Grata e orgogliosa per questo nuovo incarico – afferma Castelli -. Voglio ringraziare La Vardera, dal quale prendo il testimone. Grazie a Cateno De Luca per la fiducia riposta nei miei confronti, un amministratore vero che non ha mai smesso di fare sacrifici per la collettività. Sud chiama Nord saprà lasciare il segno a livello nazionale, l’Italia ha bisogno di gente capace, di amministratori veri”.