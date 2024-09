Südtirol-Palermo 1-3: cinque minuti di recupero – LIVE

Segui la diretta testuale del match tra gli altoatesini e i rosanero

Il Palermo di Alessio Dionisi scende in campo allo stadio “Druso” contro il Südtirol in occasione della settima giornata del campionato di Serie B.

Südtirol-Palermo: la partita

Articolo in aggiornamento

90′ – Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso, i minuti di recupero sono cinque

87′ – L’ultimo cambio dei rosanero è Ceccaroni per Segre

86′ – Giallo per El Kaouakibi

82′ – Mister Valente manda in campo Zedadka e Crespi che sostituiscono Kurtic e Casiraghi

81′ – GOL DEL PALERMO! Di Francesco scambia benissimo con Brunori che viene lanciato in verticale, la sfera però finisce sulla destra dove arriva Insigne che col piatto va in rete

76′ – Altri cambi per i rosanero. Fuori Henry, Di Mariano e Ranocchia per Brunori, Di Francesco e Saric

73′ – Cartellino giallo anche per Kofler

71′ – Ammonito Desplanches per perdita di tempo

63′ – GOL DEL PALERMO! Ranocchia, ancora da punizione in posizione defilata, trova in area avversaria Diakité che salta con i tempi di giusto e di testa batte Poluzzi

63′ – Giallo per Rover

62′ – Triplo cambio invece per il Südtirol. Merkaj entra al posto di Odogwu, Praszelik per Tait e El Kaouakibi per Molina

59′ – Il primo cambio del Palermo è Insigne per Le Douaron

55′ – Ammonito Di Mariano

52′ – GOL DEL SÜDTIROL! Punizione magistrale di Casiraghi che trova la parabola perfetta per battere Desplanches e acciuffare il pari

Ore 20.33 – Inizia la ripresa del match

45′ + 2′ – Termina con il parziale vantaggio del Palermo il primo tempo della sfida contro il Südtirol. Ritmi bassi e poche occasioni da entrambe le parti nella prima frazione di gioco

45′ – Assegnati due minuti di recupero

42′ – Padroni di casa che si rendono pericolosi sui calci piazzati, finora respinti dalla difesa dei rosanero

38′ – La gara riprende e Ranocchia sembra poter proseguire

36′ – Si ferma il gioco, Ranocchia chiede l’intervento dei sanitari dopo uno scontro

31′ – Gestione prolungata della sfera per gli altoatesini, Rover poi arriva alla conclusione parata facilmente da Desplanches

21′ – Giallo per Ceppittelli

20′ – GOL DEL PALERMO! Ranocchia su calcio di punizione trova Baniya che di testa va in gol superando la marcatura del difensore avversario

12′ – Il Palermo prova a palleggiare ma la pressione del Südtirol funziona bene

5′ – Pericolosi i biancorossi sugli sviluppi di un calcio di punizione, Tait prova la conclusione al volo dal limite dell’area di rigore e sfiora l’incrocio dei pali

Ore 19.31 – Battono i padroni di casa, comincia la gara al “Druso”

Ore 19.28 – Südtirol e Palermo entrano sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima della sfida

Ore 19.15 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle 19.30

Ore 18.55 – Squadre in campo per il riscaldamento pre partita

Südtirol-Palermo: il tabellino

SÜDTIROL: 1 Poluzzi, 4 Arrigoni, 7 Rover, 17 Casiraghi (dall’82’ Crespi), 21 Tait (Cap.; dal 62′ Praszelik), 23 Ceppitelli, 27 Kurtic (dall’82’ Zedadka), 28 Kofler, 30 Giorgini, 79 Molina (dal 62′ El Kaouakibi), 90 Odogwu (dal 62′ Merkaj). A disposizione: 12 Drago, 22 Tschoell, 2 El Kaouakibi, 6 Martini, 9 Crespi, 11 Zedadka, 14 Davi, 15 Rottensteiner, 19 Pietrangeli, 33 Merkaj, 68 Vimercati, 99 Praszelik. Allenatore: Valente.

PALERMO: 1 Desplanches, 3 Lund, 4 Baniya, 6 Gomes, 7 Di Mariano (dal 76′ Di Francesco), 8 Segre (Cap.; dall’87’ Ceccaroni), 10 Ranocchia (dal 76′ Saric), 20 Henry (dal 76′ Brunori), 21 Le Douaron (dal 59′ Insigne), 23 Diakité, 43 Nikolaou. A disposizione: 46 Sirigu, 5 Lucioni, 9 Brunori, 11 Insigne, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 25 Buttaro, 26 Verre, 30 Saric, 32 Ceccaroni. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Galipò (Firenze). AA1: Passeri (Gubbio). AA2: Giuggioli (Grosseto). IV UFFICIALE: Di Cicco (Lanciano). VAR: Di Martino (Teramo). AVAR: Paterna (Teramo).

MARCATORI: 20′ Baniya (P), 52′ Casiraghi (S), 63′ Diakité (P), 81′ Insigne (P).

NOTE: Ammoniti: Ceppitelli (S), Di Mariano (P), Rover (S), Desplanches (P), Kofler (S), El Kaouakibi (S).