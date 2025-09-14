 Sudtirol-Palermo, Mirri resta sul pullman in segno di solidarietà
Sudtirol-Palermo, Mirri resta sul pullman: solidarietà ai tifosi rosa FOTO

Il presidente: "Non è possibile discriminare un popolo intero per una minoranza"
CALCIO - SERIE B
Nel pomeriggio di Sudtirol-Palermo (terminata 0-2), il presidente dei rosanero Dario Mirri, in trasferta con la squadra, ha scelto di non entrare allo stadio “Druso” e di restare per tutta la gara nell’area parking sul pullman dei siciliani.

Il gesto arriva in segno di solidarietà nei confronti dei tifosi e delle famiglie palermitane che hanno comunque raggiunto Bolzano per sostenere la propria squadra del cuore.

“La decisione degli Organi competenti è insindacabile – dichiara Mirri -, ma sbagliata nei tempi e nei modi. Non è possibile discriminare e penalizzare un popolo intero soltanto per colpire una minoranza di individui che nulla hanno a che vedere con il calcio”. In alto la foto in questione.

