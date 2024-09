Südtirol-Palermo, i rosanero a caccia dei 3 punti: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Archiviata la difficile gara di Coppa Italia contro il Napoli (5-0 per i partenopei), il Palermo torna in campo in Serie B ospite del Südtirol in occasione della settima giornata di campionato. I rosanero, allo stadio “Druso” di Bolzano, vogliono vincere per dare continuità al loro percorso e per consolidare il processo di costruzione di un’identità ricercato dal tecnico Alessio Dionisi.

La formazione guidata da Federico Valente si trova a quota 9 punti in classifica grazie ai tre successi ottenuti fino a questo momento con Modena, Salernitana e Reggiana. Nel precedente turno di campionato, il Südtirol ha perso di misura in casa della Sampdoria, ma tra le mura amiche può vantare due vittorie su tre match giocati.

I rosanero, reduci dal pareggio a reti inviolate in casa contro il Cesena della scorsa giornata, vogliono portare a casa i tre punti anche per chiudere definitivamente la disfatta contro il Napoli di Coppa Italia. Il Palermo si trova attualmente a 8 lunghezze in graduatoria e ha l’obiettivo di allungare la striscia di risultati utili consecutivi (due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro gare).

Südtirol-Palermo, le probabili formazioni

Mister Valente dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-2-1. In campo dal primo minuto l’ex rosanero Jasmin Kurtic, a gestire il gioco degli altoatesini al fianco di Arrigoni. In avanti potrebbe esserci Odogwu, supportato da Praszelik e Casiraghi sulla trequarti.

Il tecnico dei rosanero dovrebbe tornare ad utilizzare il suo solito 4-3-3. In difesa potrebbe rivedersi Baniya titolare, accanto a Nikolaou. A centrocampo torna Gomes dal 1’, mentre in avanti Henry riprende il posto da centravanti affiancato da Insigne e Di Mariano.

SÜDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Kofler, Ceppitelli, Giorgini; Molina, Arrigoni, Kurtic, Rover; Praszelik, Casiraghi; Odogwu.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Lund; Segre, Gomes, Ranocchia; Insigne, Henry, Di Mariano.