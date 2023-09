Suicidi nelle Forze dell’ordine, crescita negli ultimi cinque anni

Appuntamento alle 9 di domani, al Seminario Arcivescovile di via Braille

CATANIA – La Segreteria Provinciale del SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia ha organizzato un appuntamento formativo dal tema “Disagio Psicologico – Suicidi nelle Forze dell’Ordine”, con l’intento di comprenderne le difficolta e individuare i comportamenti a rischio suicidario tra le donne e gli uomini in divisa.

All’appuntamento, sottolinea il Segretario Generale del SIULP Giuseppe Scaccianoce, verranno esaminate le difficoltà che quotidianamente affrontano gli operatori delle Forze dell’Ordine, correlando l’attività lavorativa, finalizzata alla tutela del cittadino e al contrasto alla criminalità organizzata, con il fattore dello stress derivante da un elevato impiego a causa, soprattutto, della cronica carenza di risorse umane che da anni attanaglia il settore.

Fragilità anche “umane”

Inoltre, grazie al contributo di professionisti qualificati, saranno evidenziati i fattori di stress da lavoro correlato, al fine di informare gli operatori in divisa del disagio derivante dall’attività lavorativa e sulle accortezze d’attuare per prevenire qualsiasi forma di disturbo che pregiudichi la loro sicurezza personale, individuando – ove possibile – gli atteggiamenti a rischio nei colleghi.

La tematica proverà ad evidenziare le fragilità “umane” degli appartenenti alle Forze dell’Ordine che, oltre a confrontarsi con i mille problemi legati all’attività professionale, devono saper gestire le quotidiane difficoltà in ambito extra lavorativo, senza sbavature di sorta che condizionerebbero il sereno svolgimento dell’attività lavorativa stessa. L’evento è stato espressamente sollecitato dagli appartenenti alle Forze dell’ordine operanti sul territorio e nasce, purtroppo, dal trend in crescita dei suicidi registrati in questi ultimi anni.

Cresce il numero dei suicidi

Basti pensare che nell’ultimo quinquennio sono ben 250 le donne e gli uomini in divisa che hanno deciso di togliersi la vita. All’incontro, in programma alle 9 del 15 settembre 2023 nella sala Convegni del Seminario Arcivescovile dei Chierici di Catania di via Louis Braille 26.

Presenzieranno l’Arcivescovo di Catania Mons. Luigi Renna, il Signor Prefetto di Catania d.ssa Maria Carmela Librizzi, il Questore di Catania dott. Vito Calvino, il Sindaco di Catania Avv. Enrico Trantino, il Segretario Generale UST della CISL di Catania dott. Maurizio Attanasio e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania Ing. Antonio Leonardi.

Al dibattito, moderato dal giornalista Fernando Massimo Adonia, interverranno la d.ssa Smeralda Passari – psicologa della Polizia di Stato, il prof. Antonino Virzì – psichiatra, il dott. Santo De Luca – direttore del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (SPRESAL) dell’Asp di Catania. il dott. Fabrizio Ciprani – Direttore Centrale della Sanità della Polizia di Stato. Concluderà l’evento il Segretario Generale Nazionale SIULP dott. Felice Roma.