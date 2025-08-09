 Suicidio in carcere di Stefano Argentino, ci sono sette indagati
Suicidio in carcere di Stefano Argentino, ci sono sette indagati

Il 12 agosto il pm conferirà l'incarico per l'autopsia
LE INDAGINI
MESSINA – Ci sono sette indagati per la morte di Stefano Argentino, il ragazzo, reo confesso dell’omicidio della collega di Università Sara Campanella, che si è suicidato in carcere, a Messina, mercoledì mattina.

La procura della città di Messina ha notificato sette avvisi di garanzia in vista dell’autopsia sul corpo di Argentino.

Il 12 agosto il pm conferirà l’incarico al proprio consulente e gli indagati potranno nominare i propri tecnici che assisteranno agli esami autoptici, atti irripetibili.

La procura di Messina vuole accertare se ci siano responsabilità nella morte del ragazzo che aveva manifestato più volte la volontà di togliersi la vita e per questo era stato sottoposto ad un regime di sorveglianza particolare. Poi, 15 giorni prima della sua morte, era stato riammesso alla detenzione ordinaria, tanto che condivideva la cella con altri detenuti.

Nei giorni scorsi il legale di Argentino, l’avvocato Giuseppe Cultrera ha chiesto l’intervento da parte del Garante dei detenuti 

