Sono indagati per violenza sessuale aggravata e revenge porn

SULMONA (L’AQUILA) – Prima hanno abusato di lei, una ragazzina di 12 anni, subito dopo hanno diffuso il video della violenza su WhatsApp.

È la terribile storia accaduta a Sulmona, in provincia de L’Aquila, che ha come protagonisti due giovani, uno di quattordici anni, l’altro di diciotto, che sono indagati per violenza sessuale aggravata e revenge porn, a darne notizia sono il Centro e il Messaggero.

La vicenda è emersa grazie alla denuncia della minore abusata che ha raccontato l’accaduto ai genitori che si sono rivolti ai Carabinieri di Sulmona che hanno avviato le indagini e perquisito le abitazioni dei due indagati ai quali sono stati sequestrati cellulari e computer per essere analizzati.

