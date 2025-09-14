 Hanno violentato una 12enne a Sulmona e diffuso il video
Sulmona, violentano una 12enne e diffondono il video su WhatsApp

Sono indagati per violenza sessuale aggravata e revenge porn
LA VIOLENZA
di
SULMONA (L’AQUILA) – Prima hanno abusato di lei, una ragazzina di 12 anni, subito dopo hanno diffuso il video della violenza su WhatsApp.

È la terribile storia accaduta a Sulmona, in provincia de L’Aquila, che ha come protagonisti due giovani, uno di quattordici anni, l’altro di diciotto, che sono indagati per violenza sessuale aggravata e revenge porn, a darne notizia sono il Centro e il Messaggero.

La vicenda è emersa grazie alla denuncia della minore abusata che ha raccontato l’accaduto ai genitori che si sono rivolti ai Carabinieri di Sulmona che hanno avviato le indagini e perquisito le abitazioni dei due indagati ai quali sono stati sequestrati cellulari e computer per essere analizzati. 

