"Grande tristezza per la Chiesa di Catania"

CATANIA – “La morte di suor Nadir ci addolora profondamente”. Lo dice il vescovo di Catania Luigi Renna a proposito della morte della suora che ieri è annegata nel tentativo di salvare tre consorelle nel lungomare sabbioso di contrada Vaccarizzo.

“In questo momento di grande tristezza, la Chiesa di Catania si stringe attorno alla comunità delle Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo, ai familiari e a quanti le hanno voluto bene – continua -. Il gesto compiuto da suor Nadir, nel tentativo di aiutare le consorelle in difficoltà, parla da sé e racconta una vita vissuta nel dono e nel servizio. Affidiamo questa nostra sorella alla misericordia del Signore, con gratitudine per la testimonianza di fede e di carità che lascia alla nostra comunità”.