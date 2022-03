Super Virtus Ragusa: battuta in casa l’Acireale 67-58

"Determinante è stata la lucidità dei miei ragazzi che hanno saputo gestire il gioco e il tempo mettendo a segno questa importante vittoria"

RAGUSA – Per la quarta giornata della fase ad orologio della Serie C Silver, la Virtus Ragusa ospita al pala Padua l’Acireale. Partita giocata a doppia velocità in cui i ragusani hanno dimostrato carattere conducendo la partita nelle varie frazioni di gioco anche se gli acesi hanno dato del filo da torcere fino alla fine.

L’esperienza di Iurato e Carnazza detta le regole, Festinese copre sotto canestro e il gioco si mostra già veloce sin dalle prime battute. La difesa virtussina è ordinata, copre a uomo, ma gli errori grossolani su contropiede si susseguono permettendo all’Acireale di avvicinarsi pericolosamente sul tabellone.

La parità caratterizza gran parte del secondo quarto. L’aggancio degli ospiti arriva al 13’ dopo un fallo di Festinese. Dalla linea della carità ne approfitta Gulisano mettendo dentro entrambe i tiri e portando avanti la propria squadra. Sempre il numero 8 acese mette dentro due triple dall’angolo che sanciscono il sorpasso sui padroni di casa. Ma i ragusani non stanno e guardare e grazie alle ottime intuizioni di Carnazza e Iurato si ribalta nuovamente il risultato a favore dei ragusani.

Al ritorno dal riposo lungo la Virtus comincia a mettere il piede sull’acceleratore. Un focus ben chiaro davanti agli occhi e Comitini, Incremona e Mirabella procedono con freddezza, movimentando decisamente la gara. Panebianco non sbaglia dalla linea dei tre ma Carnazza non smette di correre, recuperare e aiutare i compagni. Iurato chiude l’accesso dell’Acireale al canestro e successivamente sancisce il +10 sugli avversari.

Gulisano e Cerame, da 3 punti ciascuno, provano a contenere l’avanzata virtussina.

Gli ultimi dieci minuti sono teatro di grandi azioni ragusane che senza remore si porta avanti gestendo il break acquisito. Il tabellone sorride alla Virtus Ragusa che chiude i conti con l’Acireale con il risultato finale di 67 a 58.

«È stata una partita giocata – commenta a caldo coach Trovato – a velocità alternata. All’inizio abbiamo pressato bene mettendo dentro canestri dopo azioni ben costruite sotto le plance. Ad un certo punto l’Acireale, a cui faccio un plauso per l’intensità di gioco, ci ha raggiunti fino a superarci. Determinante è stata la lucidità dei miei ragazzi che hanno saputo gestire il gioco e il tempo mettendo a segno questa importante vittoria»

VIRTUS RAGUSA – POLISPORTIVA BASKET ACIREALE: 67 – 58

Parziali: 23-16; 42-36; 55-45

VIRTUS RAGUSA

Carnazza 9, Iurato 17, Cannizzaro 3, Incremona 7, Schembari ne, Sorrentino,

Comitini 14, Guccione 4, Mirabella 7, Festinese 6, Barnaba, Ferlito ne

Coach Trovato

POLISPORTIVA BASKET ACIREALE

Battiato ne, Cerame 9, Gulisano 27, Panebaianco 11, Bonomo, Messina ne, Venticique L, Venticinque A. 6, La Spina 5, Visalli ne

Coach Angirello

Arbitri: Giunta – Barca