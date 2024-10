Superbonus e imposte sulla casa, Giorgetti spiega cosa cambia

Le parole del ministro dell'Economia

ROMA – Superbonus e imposte sulla casa, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti spiega cosa cambia, rispondendo al question time al Senato.

“Si è fatta molta polemica sull’aumento delle tasse sulla casa, è assolutamente falso – dice Giorgetti -. Chiunque abbia un po’ di esperienza sa che chi fa una ristrutturazione edilizia ha il preciso obbligo di aggiornare i dati catastali e noi siamo tenuti, e lo faremo, a controllare che siano aggiornati”.

Superbonus e imposte sulla casa, cosa cambia

Il ministro dell’Economia precisa che i controlli saranno anche su chi non dichiara affatto la casa, cioè sui cosiddetti immobili fantasma.

Sul fronte delle accise, altro tema su cui si sono create polemiche, Giorgetti ha ribadito che a decidere sarà il Parlamento, in base a degli obblighi decisi in sede europea. “Il governo rimetterà al Parlamento come è giusto che sia” puntando ad un allineamento “graduale” tra la tassazione di benzina e diesel.