Superbonus, in arrivo la proroga al 30 giugno per le unifamiliari

I partiti trovano l'intesa a un emendamento al decreto del governo che da domani sarà esaminato in Commissione

ROMA – Superbonus, in arrivo la proroga di tre mesi per ultimare i lavori alle villette unifamiliari. Il termine fissato al 31 marzo slitterà quindi al 30 giugno 2023 per consentire a chi aveva effettuato almeno il 30 per cento dei lavori di efficientamento entro il 30 settembre di usufruire della misura al 110 per cento.

Sono queste le principali modifiche in arrivo con il decreto sulla cessione dei crediti del superbonus che prevederebbe anche la garanzia dello sconto e della cessione per Iacp, onlus, barriere architettoniche e sisma. Una misura che serve soprattutto a risolvere il problema dei tempi necessari alla sostituzione di caldaie e infissi.

In commissione Finanze alla Camera inizierà a breve il voto sugli emendamenti e su questi argomenti i partiti avrebbero già trovato un’intesa. Il decreto superbonus si prepara ad affrontare il voto il commissione da domani e dovrebbe concludersi entro questa settimana per approdare in Aula lunedì.