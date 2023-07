SuperConveniente raddoppia a Siracusa e sale a quota 29 in Sicilia

Nuova apertura del Gruppo Arena

SIRACUSA – Sale a 29 il numero dei punti vendita SuperConveniente in Sicilia e aumentano le possibilità di lavoro nel settore commercio. L’ultima apertura a Siracusa, in viale Teracati. Aperto dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 20:30, e la domenica dalle 8:30 alle 13:30. Il nuovo SuperConveniente offre alla comunità un servizio continuativo e un parcheggio di molti posti auto, in pieno centro.

Tanti all’inaugurazione del punto vendita del Gruppo Arena. Diventano così due i SuperConveniente della città, dopo la recente apertura del SuperConveniente di via Prof. Lino Romano.

Situato in una posizione centrale e storicamente strategica della città, il nuovo SuperConveniente di viale Teracati ha una superficie di 1.300 metri quadri. “Prodotti di qualità a prezzi convenienti, già molto amati dai consumatori siciliani – dice una nota -. Ogni prodotto al suo interno, infatti, è stato attentamente valutato per garantire la massima qualità, senza però incidere sui prezzi accessibili che sono diventati l’essenza stessa dell’insegna”. Tra i prodotti del punto vendita carni, latticini e prodotti. Realizzati anche un’area dedicata ai grandi formati, in formula cash, e uno spazio per elettrodomestici.

“Al SuperConveniente i clienti possono scoprire, in un mare di offerte, le prelibatezze della regione, supportando al contempo i produttori siciliani e promuovendo l’economia locale – ancora la nota -. Inoltre, l’insegna mette un’enfasi particolare sui prodotti a marchio a mondi di fantasia che il Gruppo Arena seleziona e sviluppa costantemente”, per garantire bontà e varietà a prezzi ancora più convenienti. Con l’apertura del SuperConveniente di viale Teracati, Siracusa accoglie un nuovo punto di riferimento per la spesa quotidiana”.