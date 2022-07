Supercoppa 2022, Trapani e Agrigento nel girone giallo

Tutte le informazioni sul prossimo torneo: gironi, calendari e formula della competizione

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noti gironi, calendario e formula di svolgimento della Supercoppa LNP Old Wild West 2022, relativa alle formazioni iscritte al campionato di Serie A2.

GIRONI

Girone Blu – Pallacanestro Cantù, Urania Milano, Basket Torino, JBasket Monferrato.

Girone Giallo – Pallacanestro Trapani, Fortitudo Agrigento, Stella Azzurra Roma.

Girone Verde – Blu Basket Treviglio, UCC Piacenza, Juvi Cremona, Vanoli Cremona.

Girone Rosso – Basket Ravenna, Pallacanestro 2.015 Forlì, Benedetto XIV Cento, RBR Rimini.

Girone Azzurro – Pasca Nardò, Cestistica San Severo, Latina Basket, Chieti Basket 1974.

Girone Bianco – Pistoia Basket 2000, NPC Rieti, Fortitudo Bologna, San Giobbe Chiusi.

Girone Arancione – Pallacanestro Mantovana, APU Udine, Kleb Basket Ferrara, UEB Cividale.

CALENDARIO

Le date di svolgimento della fase di qualificazione sono domenica 11, mercoledì 14, domenica 18 settembre. Le date vanno intese come “non oltre”: è data facoltà alle squadre, in accordo tra loro (ed entro il 2 settembre), di anticipare la data di svolgimento degli incontri.

Quarti di finale: mercoledì 21 settembre.

Final Four: sabato 24 e domenica 25 settembre.

FASE DI QUALIFICAZIONE

Il torneo qualifica le 4 squadre che parteciperanno alla Supercoppa 2022. Al torneo partecipano le 28 squadre iscritte al Campionato di serie A2 2022/2023, che verranno divise in gironi da 4 squadre, incontrandosi nella fase di qualificazione in tre gare di sola andata. Le squadre sono ordinate secondo codice FIP e quindi denominate A, B, C, D.

Prima giornata: A – B C – D

Seconda giornata: D – A B – C

Terza giornata: A – C B – D

NOTA: la squadra che gioca in casa la gara del terzo turno è stata definita per sorteggio.

QUARTI DI FINALE

Accedono le 7 squadre prime classificate individuate con i seguenti criteri:

Punti in classifica

Quoziente canestri con le squadre pari classificate del proprio torneo (girone)

Quoziente canestri generale del proprio torneo (girone)

Sorteggio



A queste si aggiunge la migliore seconda classificata, individuata con i seguenti criteri:

Punti in classifica

Quoziente canestri con le squadre prima classificate del proprio torneo (girone)

Quoziente canestri generale del proprio torneo (girone)

Sorteggio

Si gioca in gara unica ad eliminazione diretta, in casa della migliore classificata

Gara A

Vincente girone BLU

Vincente girone GIALLO

Gara B

Vincente girone VERDE

Vincente girone ROSSO

Gara C

Vincente girone AZZURRO

Vincente girone BIANCO

Gara D

Vincente girone ARANCIONE

Migliore seconda

Calendario torneo di qualificazione

– date fase qualificazione: 11 -14 -18 settembre

– data quarti di finale: 21 settembre

Final Four

– Gare ad eliminazione diretta in sede unica 24-25 settembre

– Vincente gara A – vincente gara B

– Vincente gara C – vincente gara D