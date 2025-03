Il fortunato ha giocato una schedina da tre euro

ROMA – Il primo 6 al Superenalotto del 2025 bacia Roma. Il jackpot da 88,2 milioni di euro è stato centrato in un punto vendita Sisal di via della Giustiniana, nel quadrante nord della Capitale. Il vincitore si porta a casa il montepremi milionario grazie ad una giocata di appena 3 euro effettuata con il cosiddetto sistema Quick Pick, cioè con numeri casuali scelti direttamente da un terminale e non dal giocatore stesso.

La sestina vincente è: 36-40-49-54-66-83, Jolly 14 e Superstar 44.

Con quello di ieri sera, giovedì 20 marzo, sono 117 i jackpot assegnati dal Superenalotto nei suoi 28 anni di storia. L’ultimo risale al 15 ottobre dello scorso anno quando la schedina vincente venne venduta in una tabaccheria di Riva del Garda, in provincia di Trento. Il montepremi era di 89,2 milioni di euro.