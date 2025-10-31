Superenalotto, la combinazione vincente del 31 ottobre 2025
67 32 30 85 61 8
Numero Jolly
22
Il Montepremi
Montepremi del concorso € 3.263.706,60
Jackpot 6 concorso precedente € 71.093.879,40
Montepremi totale € 74.357.586,00
Ulteriore montepremi (*) € 5.308,62
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 45.691,90
|punti 4
|324
|€ 431,26
|punti 3
|13.152
|€ 31,96
|punti 2
|228.166
|€ 5,72