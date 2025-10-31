 Superenalotto, la combinazione vincente del 31 ottobre 2025
Superenalotto, la combinazione vincente del 31 ottobre 2025

I numeri fortunati
l'estrazione
di
Superenalotto, la combinazione vincente del 31 ottobre 2025

67 32 30 85 61 8

Numero Jolly

22

Il Montepremi

Montepremi del concorso € 3.263.706,60

Jackpot 6 concorso precedente € 71.093.879,40

Montepremi totale € 74.357.586,00

Ulteriore montepremi (*) € 5.308,62

(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0 € 0,00
punti 5+1 0 € 0,00
punti 5 3 € 45.691,90
punti 4 324 € 431,26
punti 3 13.152 € 31,96
punti 2 228.166 € 5,72
