Superenalotto, vinto quasi mezzo milione di euro nel Catanese

La dea bendata ha baciato la provincia etnea

CATANIA – Superenalotto, jackpot record: a Militello in Val di Catania sono stati vinti 475mila euro. Il “6” si nasconde anche nell’estrazione di sabato 21 maggio del SuperEnalotto e arriva così a un anno di assenza; era infatti il 22 maggio 2021 quando a Montappone, in provincia di Fermo, veniva centrato l’ultimo Jackpot del valore di 156 milioni di euro. Da quel momento nessun giocatore è più riuscito ad indovinare la combinazione vincente del SuperEnalotto. Nella prossima estrazione, riporta Agipronews, verrà messo in palio un Jackpot da 209 milioni di euro, a un soffio dal record dei 209,1 milioni vinti a Lodi nel 2019. Nel concorso del 21 maggio, però, c’è da segnalare un 5 Stella da 475.159,50 euro centrato a Militello in Val di Catania, in provincia di Catania. Inoltre sono ben 14 i punti “5”, con i fortunati vincitori che portano a casa 19.006,38 euro a testa.