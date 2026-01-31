SuperEnalotto, i numeri vincenti di sabato 31 gennaio 2026

Ultima estrazione della settimana per il SuperEnalotto, con il concorso di questa sera, sabato 31 gennaio 2026. Dopo il “6” centrato il 22 maggio 2025, il Jackpot è oggi di 114,1 milioni di euro.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 33 – 2 – 80 – 6 – 37 – 7

Numero Jolly: 11

Numero Superstar: 80

I numeri vincenti del Lotto del 31 gennaio

Bari: 82 – 38 – 72 – 26 – 22

Cagliari: 2 – 33 – 12 – 59 – 1

Firenze: 10 – 6 – 1 – 81 – 39

Genova: 29 – 27 – 75 – 25 – 4

Milano: 48 – 71 – 51 – 56 – 18

Napoli: 14 – 62 – 65 – 17 – 57

Palermo: 13 – 14 – 87 – 44 – 57

Roma: 4 – 39 – 18 – 29 – 72

Torino: 8 – 22 – 53 – 37 – 78

Venezia: 21 – 67 – 61 – 55 – 60

Nazionale: 67 – 57 – 45 – 86 – 23

I numeri del 10eLotto sono: 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 13 – 14 – 21 – 22 – 27 – 29 – 33 – 38 – 39 – 48 – 62 – 67 – 71 – 72 – 82

Il numero Oro è 82

Il Doppio Oro è 82, 38

Numeri extra: 1 – 12 – 17 – 18 – 25 – 26 – 51 – 53 – 56 – 59 – 61 – 65 – 75 – 81 – 87