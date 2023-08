Suppletive a Monza, Cateno De Luca in corsa per il seggio di Berlusconi

Il sindaco di Taormina ha presentato la sua candidatura per il seggio in Senato nel collegio brianzolo

1' DI LETTURA

MONZA – “Adriano Galliani è un bravo imprenditore ma in Senato è stato cinque anni e non lo hanno mai visto. Io penso che debba continuare a fare quello che sa fare bene”. Così il sindaco di Taormina e leader di Sud con Nord Cateno De Luca presentando la sua candidatura alle elezioni suppletive per il collegio di Monza, vacante in Senato dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.

“Noi abbiamo un vantaggio che vogliamo utilizzare tutto – ha spiegato – abbiamo una storia di amministrazione della cosa pubblica. Gli altri no. E se gli altri pensano che sono qui per fare un test, si sbagliano”. In campo, oltre a Galliani, c’è anche l’attivista Marco Cappato, che ieri ha denunciato tramite una fonte anonima il fatto di essere spiato da febbraio 2023 dai servizi segreti: “A suggerirlo è stato Carlo Calenda ma onestamente non è questo il modo di farsi notare – ha commentato De Luca – e lo dice uno che in termini di stravaganza…”.

De Luca ha anche criticato il disegno di legge dell’autonomia del ministro Roberto Calderoli: “Ha subito minacce e noi esprimiamo la nostra solidarietà, perché i mafiosi li abbiamo sempre combattuti – ha detto De Luca – ma il suo disegno di legge fa schifo, qualcuno direbbe che fa cagare”. Secondo De Luca “stiamo parlando di quella ‘Roma ladrona’ con cui Umberto Bossi ha iniziato a fare politica ma adesso la Lega salottiera non lo cita più questo slogan. E nel Dl di Calderoli non si parla più di centralismo statale e di autonomia dei territorio. Qui il tema non è Sud contro Nord, ma un’impostazione dello Stato che non funziona. Ci vogliono più amministratori e meno politici”.