Banda degli spacca vetrine: due arresti, caccia ai complici

Fatale l'ultimo assalto ad una tabaccheria

PALERMO – La polizia di stato ha sventato, nella notte, un furto con spaccata in via Costantino Lascaris ai danni di una tabaccheria. In arresto sono finiti due palermitani, rispettivamente di 21 e 15 anni, entrambi residenti alla Zisa. I due sono dei componenti di un commando composto da 5 persone che era giunto in via Lascaris a bordo di una vettura rubata.

Dalle ricostruzioni effettuate dalla polizia, che si è avvalsa anche di videoriprese registrate da telecamere di zona, sembrerebbe che il gruppo avesse presidiato la zona, suddividendo in modo sistematico al suo interno, compiti più specificamente operativi ed altri di guardiania tra chi ha effettivamente compiuto la “spaccata” e chi ha svolto il classico ruolo di “palo”.

A lanciare l’allarme è stato un passante che ha assistito al tentativo di irruzione nell’esercizio. Nel giro di pochi minuti, più pattuglie sono state fatte convergere sul luogo segnalato e fermando i malviventi. Due di loro sono stati bloccati proprio su due direttrici di fuga distinte: si trattava di uno di coloro che aveva già effettuato la “spaccata” e di un giovanissimo “palo”, entrambi consigliati alla fuga dall’avere udito l’arrivo dei poliziotti.

I due sono stati tratti in arresto ed indagini sono in corso per risalire ai complici. A questo scopo, i poliziotti stanno ulteriormente visionando le immagini delle telecamere di zona e, contestualmente, effettuando riscontri su malviventi orbitanti nel quartiere della Zisa. La polizia scientifica ha posto sotto sequestro gli strumenti utilizzati per divellere la saracinesca dell’esercizio

Il 21enne, oltre che di tentato furto, dovrà rispondere anche del reato di ricettazione della vettura a bordo della quale aveva raggiunto la via Lascaris, risultata rubata nella stessa nottata, sempre nel quartiere della Zisa. La vettura è già stata riconsegnata al legittimo proprietario.